ترامب يمهل حماس 4 أيام للرد على خطة غزة

أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حركة حماس 4 أيام للرد على مقترحه للسلام في القطاع، وإلا واجهت الجحيم ومصيراً قاتماً.

يأتي ذلك فيما أكدت حماس انفتاحها على كافة مقترحات الحل حول وقف الحرب في غزة، وفقا لـ”العربية”.

ترامب: ننتظر موقف حماس

وقال ترامب في تصريحات صحافية، اليوم الثلاثاء، خلال مغادرته البيت الأبيض “لدى حماس 3 أو 4 أيام للرد، وإذا لم تفعل، فستقوم إسرائيل بما يلزم”، في إشارة إلى التهديدات التي كان أطلقها بوقت سابق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

كما أضاف أن بلاده “تنتظر موافقة حماس على خطة السلام.. وسلوكاً جيداً من الحركة”، وفق تعبيره.

وأكد عدم “وجود مساحة كبيرة للتفاوض مع حماس”، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

دول عربية ترحب بالخطة

إلى ذلك، أوضح الرئيس الأميركي أن دولاً عربية عدة أعربت عن ترحيبها بالخطة، وبعضها أسهم في وضعها أيضاً.

ولاحقاً، توعد ترامب حماس، خلال خطاب ألقاه أمام مئات القادة العسكريين الأميركيين، بمصير قاتم إذا رفضت خطة غزة.