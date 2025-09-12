Icon

ترحيب عربي ودولي بإقرار إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
المواطن - فريق التحرير

رحبت دول عدة، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المؤيد لإعلان نيويورك، بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في بيان إن ذلك “يعبر عن الإرادة الدولية الداعمة لحقوق شعبنا، ويشكل خطوة مهمة نحو إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولتنا المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأكد أن “الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين، تمثل ركيزة أساسية لترسيخ حق شعبنا في تقرير مصيره، وضمان حماية حل الدولتين، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

كما رحبت حركة فتح، بالتصويت، معتبرة أن “القرار يشكل محطة مهمة تعكس الإجماع الأممي على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، ووضع العالم أمام مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني”.

