ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستفرض “قريبًا جدًا” رسومًا جمركية “كبيرة نسبيًا” على وارداتها من أشباه الموصلات -المكّون الأساسي في السباق العالمي نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي-.

وقال على هامش حفل أقامه في البيت الأبيض، حضره العديد من كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في الولايات المتّحدة: “سنفرض قريبًا جدًا رسومًا جمركية، لن تكون كبيرة جدًا لكنّها ستكون كبيرة نسبيًا”.

رسوم جمركية على أشباه الموصلات

وأضاف “أنّ الخبر السار لشركات مثل آبل، هو أنّكم إذا قمتم ببناء (مصانع) في الولايات المتّحدة أو التزمتم بذلك، فلن تضطرّوا إلى الدفع”.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت العديد من كبريات شركات التكنولوجيا، سواء أكانت مُصنّعة لأشباه الموصلات أم معتمدة عليها، عن استثمارات في الولايات المتّحدة, ومن بين هذه الشركات آبل التي وعدت باستثمار 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات، ومايكرون تكنولوجي التي تخطط لزيادة استثماراتها إلى 200 مليار دولار.

ويشهد قطاع أشباه الموصلات تنافسًا شديدًا بين الولايات المتحدة والبلاد المنتجة الرئيسية مثل الصين وتايوان.

وسحبت واشنطن على وجه الخصوص الإذن الممنوح للعملاق التايواني “تي إس إم سي” لتصدير معدات أمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين دون ترخيص.

كما أنّ شركة إنفيديا العملاقة لم تتمكن في الربع الثاني من بيع أيّ من رقائقها من نوع “إتش 20” في السوق الصينية، رغم أنّ هذه الرقاقة طُوّرت خصيصًا لتلبية المتطلبات الحكومية الأمريكية.