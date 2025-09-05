Icon

كيف استقرت سمكة في صحراء العُلا؟ Icon ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات Icon خسوف كلي للقمر في سماء السعودية .. الأحد المقبل Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 61 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة Icon تحديث مواعيد ساعات العمل لقطار الرياض Icon الشيخ المهنا في خطبة الجمعة: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك Icon الشيخ بندر بليلة في خطبة الجمعة: مكامن القلوب أصل لأعمال الجوارح وأقوالها Icon الداخلية: تعديل المادة 74 من نظام المرور لتعزيز السلامة العامة Icon مجدداً.. زلزال عنيف بقوة 5.4 درجات يهز أفغانستان Icon مناورات عسكرية مشتركة بين أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية

ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٣٤ مساءً
ترمب يتعهّد بفرض رسوم جمركية كبيرة على أشباه الموصلات
المواطن - فريق التحرير

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس، أنّ الولايات المتّحدة ستفرض “قريبًا جدًا” رسومًا جمركية “كبيرة نسبيًا” على وارداتها من أشباه الموصلات -المكّون الأساسي في السباق العالمي نحو الريادة في مجال الذكاء الاصطناعي-.

وقال على هامش حفل أقامه في البيت الأبيض، حضره العديد من كبار رؤساء شركات التكنولوجيا في الولايات المتّحدة: “سنفرض قريبًا جدًا رسومًا جمركية، لن تكون كبيرة جدًا لكنّها ستكون كبيرة نسبيًا”.

رسوم جمركية على أشباه الموصلات

وأضاف “أنّ الخبر السار لشركات مثل آبل، هو أنّكم إذا قمتم ببناء (مصانع) في الولايات المتّحدة أو التزمتم بذلك، فلن تضطرّوا إلى الدفع”.

وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت العديد من كبريات شركات التكنولوجيا، سواء أكانت مُصنّعة لأشباه الموصلات أم معتمدة عليها، عن استثمارات في الولايات المتّحدة, ومن بين هذه الشركات آبل التي وعدت باستثمار 600 مليار دولار على مدى أربع سنوات، ومايكرون تكنولوجي التي تخطط لزيادة استثماراتها إلى 200 مليار دولار.

ويشهد قطاع أشباه الموصلات تنافسًا شديدًا بين الولايات المتحدة والبلاد المنتجة الرئيسية مثل الصين وتايوان.
وسحبت واشنطن على وجه الخصوص الإذن الممنوح للعملاق التايواني “تي إس إم سي” لتصدير معدات أمريكية لتصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين دون ترخيص.

كما أنّ شركة إنفيديا العملاقة لم تتمكن في الربع الثاني من بيع أيّ من رقائقها من نوع “إتش 20” في السوق الصينية، رغم أنّ هذه الرقاقة طُوّرت خصيصًا لتلبية المتطلبات الحكومية الأمريكية.

