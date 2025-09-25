Icon

تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك في السودان

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٤٤ مساءً
تسجيل حالات إصابة بحمى الضنك في السودان
المواطن - فريق التحرير

سجّلت السُلطات الصحية بالسودان حالات إصابة بحمى الضنك في ثلاث محليات بولاية نهر النيل، هي عطبرة وشندي والمتمة.

وأكدت وزيرة الصحة بولاية نهر النيل ماجدة عبدالله، في تصريح اليوم، أن الوباء لا يزال محصورًا في وحدات إدارية صغيرة داخل المحليات الثلاث, ويمكن السيطرة عليه.

وشددت على أن البعوض الناقل يتكاثر داخل المنازل في أماكن تجمع المياه, ما يتطلب من المواطنين التعاون في تجفيف أوعية المياه والمستنقعات لمنع انتشاره.

وتكررت موجات تفشي حمى الضنك في السودان خلال العقدين الماضيين, خصوصًا في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، إذ أسهم ضعف البنية التحتية للصرف الصحي وتخزين المياه في ظروف غير آمنة في تفشي المرض.

وتزامن ظهور الحالات الأخيرة في ولاية نهر النيل مع أوضاع إنسانية وصحية معقدة تعيشها السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023، مما يزيد من مخاطر انتشار الأوبئة في ظل محدودية الخدمات الصحية ونقص الإمدادات الطبية.

