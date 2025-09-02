Icon

تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها

الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٠ مساءً
تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها
المواطن - فريق التحرير

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن الجامعة العربية تتابع من كثب مُجريات الأوضاع.

تصاعد التوتر غرب ليبيا

وأشار أبو الغيط، في بيانٍ له اليوم، إلى أن استمرار هذا النهج قد يُعرض ليبيا لخطر الانزلاق مُجددًا في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحَلّ الخلافات بالحوار، لأن استخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام.

وحَثّ الأمين العام للجامعة العربية الأطراف كافة على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكدًا استعداد جامعة الدول العربية لمواصلة دفع الحوار الليبي – الليبي بالشكل الذي يُسهم في تعزيز الاستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

