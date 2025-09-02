تصاعد التوتر غرب ليبيا والجامعة العربية تعرب عن قلقها

مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات عقلية مدني الرياض يخمد حريقًا في ناقلة وقود إثر حادث مروري مروج الحشيش والإمفيتامين في قبضة الأمن بعسير شاهد.. زعيم كوريا الشمالية يصل بكين على متن قطار مصفح وظائف شاغرة لدى شركة الدواء السعودية تسهم في إحباط تهريب 125 كيلوجرامًا من الكوكايين في لبنان طلاب من 55 دولة يجتمعون في رحاب جامعة الفيصل لتجربة تعليمية عالمية التأمينات الاجتماعية تطلق منصة GOSI Brain للذكاء الاصطناعي عمومية الصحفيين تستعرض شؤون المهنة وتقر عددًا من اللوائح ضبط مخالفين للائحة الأمن والسلامة البحرية في تبوك
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن بالغ القلق إزاء تصاعد التوتر في غرب ليبيا، وخاصة ما يخص حشد قوات عسكرية بالقرب من العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن الجامعة العربية تتابع من كثب مُجريات الأوضاع.
وأشار أبو الغيط، في بيانٍ له اليوم، إلى أن استمرار هذا النهج قد يُعرض ليبيا لخطر الانزلاق مُجددًا في دوامة الصراع بما له تداعيات على أمن ليبيا ووحدتها، داعيًا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد وحَلّ الخلافات بالحوار، لأن استخدام العنف لن يؤدي سوى إلى تعميق الانقسام.
وحَثّ الأمين العام للجامعة العربية الأطراف كافة على الانخراط بجدية في مسارات التفاوض، مؤكدًا استعداد جامعة الدول العربية لمواصلة دفع الحوار الليبي – الليبي بالشكل الذي يُسهم في تعزيز الاستقرار بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.