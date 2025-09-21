تعادل آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

تعادل فريق آرسنال مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم اليوم، على ملعب “الإمارات” بالعاصمة لندن، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لمانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل آرسنال عن طريق البرازيلي غابرييل مارتنيلي في الدقيقة (93).

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال النقطي إلى عشر نقاط في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى سبع نقاط في المركز التاسع.