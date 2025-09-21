تعادل آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي على مساحة 600 متر.. الموارد البشرية تُشكل أكبر علم سعودي بفن الفسيفساء سلمان للإغاثة يدشّن مشروع تركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين ببولندا لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95 الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940
تعادل فريق آرسنال مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم اليوم، على ملعب “الإمارات” بالعاصمة لندن، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل لمانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل آرسنال عن طريق البرازيلي غابرييل مارتنيلي في الدقيقة (93).
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال النقطي إلى عشر نقاط في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى سبع نقاط في المركز التاسع.