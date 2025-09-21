Icon

تعادل آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي Icon على مساحة 600 متر.. الموارد البشرية تُشكل أكبر علم سعودي بفن الفسيفساء Icon سلمان للإغاثة يدشّن مشروع تركيب الأطراف الصناعية للاجئين الأوكرانيين ببولندا Icon لوحة وطنية في تبوك احتفاء باليوم الوطني الـ95 Icon الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا Icon تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة Icon فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام Icon الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض Icon مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني Icon البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

تعادل آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣٠ مساءً
تعادل آرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

تعادل فريق آرسنال مع ضيفه مانشستر سيتي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم اليوم، على ملعب “الإمارات” بالعاصمة لندن، ضمن الجولة الخامسة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل لمانشستر سيتي المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند في الدقيقة التاسعة، قبل أن يتعادل آرسنال عن طريق البرازيلي غابرييل مارتنيلي في الدقيقة (93).
وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال النقطي إلى عشر نقاط في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى سبع نقاط في المركز التاسع.

قد يهمّك أيضاً
تشكيل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

هنري يتوقع خسارة ريال مدريد ضد السيتي

هنري يتوقع خسارة ريال مدريد ضد السيتي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد