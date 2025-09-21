تعادل مثير بين أياكس وآيندهوفن في كلاسيكو الكرة الهولندية

وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن وظائف شاغرة بـ شركة أكوا باور وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد السعودية ترحب باعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا والبرتغال بالدولة الفلسطينية جمعية البر بالرياض تُنتج فيلمًا وطنيًا يوثق مسيرتها منذ تأسيسها على يد الملك سلمان ماذا يعني الاعتراف بدولة فلسطين؟ مكتبة المسجد النبوي.. صرح معرفي يحوي 43 مليون صفحة رقمية نجلاء الردادي ضمن قائمة ستانفورد لأكثر العلماء تأثيرًا عالميًا للعام الرابع وظائف شاغرة لدى بنك التصدير والاستيراد وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
انتهى كلاسيكو كرة القدم الهولندية بين آيندهوفن وأياكس أمستردام، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الهولندي الممتاز، بالتعادل الإيجابي (2 – 2).
افتتح آيندهوفن التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب إسماعيل صيباري، قبل أن يعادل كينيث تايلور النتيجة لأياكس في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، أعاد ياريك جاسيوروسكي التقدم لآيندهوفن في الدقيقة 81، لكن أوسكار غلوخ نجح في إدراك التعادل لأياكس في الدقيقة 89.
وبهذه النتيجة، رفع آيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد أياكس إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.