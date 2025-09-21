تعادل مثير بين أياكس وآيندهوفن في كلاسيكو الكرة الهولندية

انتهى كلاسيكو كرة القدم الهولندية بين آيندهوفن وأياكس أمستردام، اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الهولندي الممتاز، بالتعادل الإيجابي (2 – 2).

افتتح آيندهوفن التسجيل مبكرًا في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب إسماعيل صيباري، قبل أن يعادل كينيث تايلور النتيجة لأياكس في الدقيقة 31 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، أعاد ياريك جاسيوروسكي التقدم لآيندهوفن في الدقيقة 81، لكن أوسكار غلوخ نجح في إدراك التعادل لأياكس في الدقيقة 89.

وبهذه النتيجة، رفع آيندهوفن رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد أياكس إلى 12 نقطة في المركز الثالث مؤقتًا.