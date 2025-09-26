Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بهدف إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي المتدهورة

تعاون بين الغطاء النباتي واستمطار السحب لإعادة تأهيل 33 موقعًا بمختلف المناطق

الجمعة ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٥٩ مساءً
تعاون بين الغطاء النباتي واستمطار السحب لإعادة تأهيل 33 موقعًا بمختلف المناطق
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع برنامج استمطار السحب على تنفيذ مبادرة نثر البذور وحصاد مياه الأمطار؛ بهدف تأهيل وتنمية الغطاء النباتي في 33 موقعًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.

ويمثل هذا التعاون نموذجًا متقدمًا للتخطيط البيئي المتكامل، حيث تم ربط بيانات المواقع المستهدفة لإعادة التأهيل مع خرائط عمليات استمطار السحب، بما يضمن توجيه الجهود نحو المناطق ذات الأولوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتهيئة الظروف المثلى لتحسين فرص إنبات البذور وتعزيز نمو النباتات.

قد يهمّك أيضاً
انطلاق حملة لنجعلها خضراء غدًا في عسير

انطلاق حملة لنجعلها خضراء غدًا في عسير

ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة

ضبط 3 مخالفين لإشعالهم النار في الغطاء النباتي بمتنزه السودة

إعادة تأهيل الأراضي

وتستهدف المبادرة إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي المتدهورة عبر نثر نحو 80 طنًا من بذور النباتات الرعوية المحلية ذات القيمة البيئية والاقتصادية، باستخدام 40 نوعًا منها تم اختيارها وفق أسس علمية.

وتشمل المواقع المستهدفة مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير؛ بما يضمن تغطية جغرافية واسعة وتنوعًا في البيئات الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة بمشاركة وثيقة بين المركز وبرنامج استمطار السحب ضمن عدد من المبادرات التي ينفذها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بهدف إعادة تأهيل أراضي المراعي الطبيعية ومكافحة التصحر والحد من زحف الرمال، وتحسين خصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء، وتعزيز التنوع الأحيائي عبر تهيئة موائل ملائمة للنباتات المحلية وعودة الحياة الفطرية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين المراعي الطبيعية.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض
السعودية اليوم

الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار...

السعودية اليوم
550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية وطنية وتراث طبيعي
السعودية اليوم

550 موقعًا للأشجار المعمّرة في المملكة.. هوية...

السعودية اليوم