تعاون بين الغطاء النباتي واستمطار السحب لإعادة تأهيل 33 موقعًا بمختلف المناطق

يعمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع برنامج استمطار السحب على تنفيذ مبادرة نثر البذور وحصاد مياه الأمطار؛ بهدف تأهيل وتنمية الغطاء النباتي في 33 موقعًا موزعة على مختلف مناطق المملكة.

ويمثل هذا التعاون نموذجًا متقدمًا للتخطيط البيئي المتكامل، حيث تم ربط بيانات المواقع المستهدفة لإعادة التأهيل مع خرائط عمليات استمطار السحب، بما يضمن توجيه الجهود نحو المناطق ذات الأولوية وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتهيئة الظروف المثلى لتحسين فرص إنبات البذور وتعزيز نمو النباتات.

إعادة تأهيل الأراضي

وتستهدف المبادرة إعادة تأهيل مساحات واسعة من الأراضي المتدهورة عبر نثر نحو 80 طنًا من بذور النباتات الرعوية المحلية ذات القيمة البيئية والاقتصادية، باستخدام 40 نوعًا منها تم اختيارها وفق أسس علمية.

وتشمل المواقع المستهدفة مناطق: الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والرياض، والمنطقة الشرقية، وعسير؛ بما يضمن تغطية جغرافية واسعة وتنوعًا في البيئات الطبيعية.

وتأتي هذه المبادرة بمشاركة وثيقة بين المركز وبرنامج استمطار السحب ضمن عدد من المبادرات التي ينفذها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بهدف إعادة تأهيل أراضي المراعي الطبيعية ومكافحة التصحر والحد من زحف الرمال، وتحسين خصوبة التربة وقدرتها على الاحتفاظ بالماء، وتعزيز التنوع الأحيائي عبر تهيئة موائل ملائمة للنباتات المحلية وعودة الحياة الفطرية، إلى جانب الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي من خلال تحسين المراعي الطبيعية.