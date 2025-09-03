المنتخب السعودي يختتم استعداداته لمواجهة مقدونيا وديًا ولي العهد يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الهولندي عملية نوعية تحبط تهريب 237 ألف قرص مخدر بجازان مهرجان ولي العهد للهجن 2025 يكسر حاجز الـ 100 ألف مطية انطلاق معرض الصقور والصيد السعودي الدولي وسباق الملواح أكتوبر المقبل تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية الطريق البري بين السعودية وعُمان.. إنجاز هندسي في قلب الربع الخالي حريق في مستودع بحي الزايدي بمكة المكرمة سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10619.10 نقطة 50 مصنعًا سعوديًا يحصلون على شهادات الآيزو العالمية
وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، مذكرة تفاهم مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أ.شريدة بن عبدالله المعوشرجي، للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.
وجاء التوقيع على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في دولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، من أبرزها: التطوير الإداري والتدريب، أنظمة القدرات والكفاءات وقواعد السلوك الوظيفي، تخطيط القوى العاملة والتعاقب الوظيفي، تطوير القيادات، والتحول إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز العلاقات مع الوزارات النظيرة بدول العالم، وتوسيع مجالات التعاون الفني الثنائي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.