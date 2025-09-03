Icon

تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية

الأربعاء ٣ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٠ مساءً
تعاون سعودي – كويتي بمجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية
المواطن - فريق التحرير

وقّع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم الأربعاء 3 سبتمبر 2025م، مذكرة تفاهم مع معالي نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أ.شريدة بن عبدالله المعوشرجي، للتعاون في مجال شؤون الخدمة المدنية والتنمية الإدارية.

وجاء التوقيع على هامش اجتماع اللجنة الوزارية للخدمة المدنية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في دولة الكويت، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، من أبرزها: التطوير الإداري والتدريب، أنظمة القدرات والكفاءات وقواعد السلوك الوظيفي، تخطيط القوى العاملة والتعاقب الوظيفي، تطوير القيادات، والتحول إلى مفهوم إدارة الموارد البشرية.

وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بناء وتعزيز العلاقات مع الوزارات النظيرة بدول العالم، وتوسيع مجالات التعاون الفني الثنائي، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة ويعزز التنمية المستدامة.

