تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 1447هـ، وفق الضوابط التي تسمح للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية منذ خمس سنوات كحد أدنى، مع استثناء الحاصلين على مؤهل أعلى.

وأوضح تعليم الطائف أن الخدمة تشمل من أكملوا جميع صفوف المرحلة الثانوية في مدارس المملكة، وتمنح مرة واحدة فقط خلال المسيرة التعليمية.

ودعت الإدارة الراغبين إلى تعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، خلال الفترة من 22 / 3 / 1447هـ وحتى 3 / 4 / 1447هـ.