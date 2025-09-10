Icon

تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية Icon تنبيه من رياح شديدة على حائل Icon أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية Icon حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة سبتمبر Icon حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي Icon قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي Icon من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية Icon سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها Icon انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص Icon مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار Icon

لعام 1447هـ

تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٣٨ مساءً
المواطن - فريق التحرير

بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 1447هـ، وفق الضوابط التي تسمح للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية منذ خمس سنوات كحد أدنى، مع استثناء الحاصلين على مؤهل أعلى.

وأوضح تعليم الطائف أن الخدمة تشمل من أكملوا جميع صفوف المرحلة الثانوية في مدارس المملكة، وتمنح مرة واحدة فقط خلال المسيرة التعليمية.
ودعت الإدارة الراغبين إلى تعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، خلال الفترة من 22 / 3 / 1447هـ وحتى 3 / 4 / 1447هـ.

