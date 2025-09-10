تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية تنبيه من رياح شديدة على حائل أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة سبتمبر حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار
بدأت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة إتمام المرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 1447هـ، وفق الضوابط التي تسمح للطلاب والطالبات الحاصلين على الثانوية منذ خمس سنوات كحد أدنى، مع استثناء الحاصلين على مؤهل أعلى.
وأوضح تعليم الطائف أن الخدمة تشمل من أكملوا جميع صفوف المرحلة الثانوية في مدارس المملكة، وتمنح مرة واحدة فقط خلال المسيرة التعليمية.
ودعت الإدارة الراغبين إلى تعبئة بياناتهم عبر الموقع الإلكتروني أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، خلال الفترة من 22 / 3 / 1447هـ وحتى 3 / 4 / 1447هـ.