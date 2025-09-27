Icon

تعليم عسير: التسجيل في الأولمبياد الوطني إبداع 2026 مستمر

السبت ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١:٥٢ مساءً
تعليم عسير: التسجيل في الأولمبياد الوطني إبداع 2026 مستمر
المواطن - فريق التحرير

جدد تعليم عسير دعوته للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2026″، الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) بالشراكة مع وزارة التعليم، ويستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك في (22) مجالًا علميًا.

وأوضح تعليم عسير أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي يهدف إلى تنمية روح الابتكار لدى الطلاب والطالبات في المجالات العلمية والتقنية، واكتشاف مواهبهم الكامنة، وتطوير مهاراتهم البحثية والإبداعية، بما يسهم في تمثيل المملكة في المحافل الدولية بمشاريع متميزة.

التسجيل في الأولمبياد الوطني إبداع 2026

وبيّن أن الأولمبياد يمر بست مراحل تنظيمية، تبدأ بتسجيل معلومات الطالب، وعقد المحاضرات التدريبية للطلاب والمشرفين، يليها تنظيم معارض المناطق التعليمية، ثم تسجيل معلومات المشروع إلكترونيًا ورفعه عبر موقع “موهبة”.
أما المرحلة الثالثة فتتضمن التحكيم الإلكتروني للمشاريع من قِبل نخبة من الأكاديميين والمتخصصين وفق معايير علمية دقيقة، وإعلان المرشحين للمعارض المركزية، ورفع نماذج إبداع على الموقع الإلكتروني.

وتُخصص المرحلة الرابعة للمعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، التي تُقام في أربع مدن رئيسة، ويُعلن عن المتأهلين للمرحلة النهائية، مع إتاحة الفرصة لتحديث بيانات المشاريع.

وفي المرحلة الخامسة يُقام “معرض إبداع للعلوم والهندسة”، الذي يمثل التصفيات النهائية، فيما تختتم المسيرة بالمرحلة السادسة والأخيرة، التي تتضمن البرنامج التأهيلي للمشاركة الدولية في معرض “ريجينيرون الدولي للعلوم والهندسة – آيسف”، ثم تمثيل المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد تعليم عسير أن التسجيل متاح عبر موقع “موهبة” الإلكتروني من خلال الرابط: https://s.mawhiba.sa/484ytHi.

