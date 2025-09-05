تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تعيين مرشح المملكة العربية السعودية العقيد ناصر بن فهد السبيعي، رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لمدة عامين.

وعيّن المجلس في ختام دورته العادية الـ(164) التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة، المرشح القطري السفير سعد بن محمد التميمي، رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لمدة عامين، والسفير الفلسطيني فائد مصطفى أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية لمدة 5 أعوام ابتداءً من تاريخ مباشرته العمل.

ووافق المجلس على تجديد التعاقد لمدة عام بنفس شروط التعاقد الحالية لرؤساء بعثات الجامعة في مدريد، وبرلين، وباريس، والأرجنتين، ونيودلهي، وموسكو، ولندن، ورئيس مكتب الجامعة في الصومال، والموافقة على التعاقد مع مرشح فلسطين السفير إبراهيم الزبن لرئاسة إحدى بعثات أو مكاتب الجامعة العربية الشاغرة في الخارج طبقًا للنظام المعمول به في الأمانة العامة ولمدة عامين.