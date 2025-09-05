Icon

المنتخب السعودي يستأنف تدريباته ويستعد للقاء التشيك هيئة النقل: تنفيذ 340 ألف عملية فحص وضبط 47 ألف مخالفة من قلب السعودية.. نبض العطاء الخيري يمتد ليصل إلى أصقاع الأرض فلكية جدة: خسوف كلي للقمر مُشاهدٌ في سماء السعودية السعودية تطالب بمحاسبة الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين بفلسطين التأمينات الاجتماعية: 10 شروط لاستحقاق دعم ساند موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 94 لشهر سبتمبر مليونيرة صغيرة السن تكشف الخدعة الذهبية لتوفير المال الصحة العالمية ترفع حالة الطوارئ بشأن جدري القردة تعديلات في الحكومة البريطانية بعد استقالة راينر

لمدة عامين

تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب

الجمعة ٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٩ مساءً
تعيين مرشح السعودية رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب
المواطن - واس

قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، تعيين مرشح المملكة العربية السعودية العقيد ناصر بن فهد السبيعي، رئيسًا لفريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب لمدة عامين.

وعيّن المجلس في ختام دورته العادية الـ(164) التي عقدت أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة، المرشح القطري السفير سعد بن محمد التميمي، رئيسًا للجنة الدائمة للشؤون الإدارية والمالية لمدة عامين، والسفير الفلسطيني فائد مصطفى أمينًا عامًا مساعدًا لجامعة الدول العربية لمدة 5 أعوام ابتداءً من تاريخ مباشرته العمل.

