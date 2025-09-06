تغريم شركة جوجل 3.45 مليار دولار

قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبة قدرها 2.95 مليار يورو (3.45 مليار دولار) على شركة جوجل لتفضيلها خدماتها الإعلانية الخاصة، وهي المرة الرابعة التي يتم فيها تغريم شركة التكنولوجيا العملاقة في معركتها المستمرة منذ عقد من الزمان مع هيئات تنظيم المنافسة في الاتحاد.

وتفضيلا، اتهمت المفوضية الأوروبية شركة جوجل بتشويه المنافسة في الكتلة المكونة من 27 دولة بعد التحقيق في شكوى من مجلس الناشرين الأوروبيين، وتحركت لكبح جماح شركة التكنولوجيا على الرغم من التهديدات بالانتقام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

غرامة مليارية على جوجل

كانت رئيسة المنافسة بالاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا تخطط في الأصل لفرض الغرامة يوم الاثنين، لكنها أرجأت تحركها بعد مواجهة معارضة من كبير مفاوضي التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروس سيفكوفيتش بسبب المخاوف بشأن التأثير المحتمل على وعود الولايات المتحدة بخفض التعريفات الجمركية على السيارات الأوروبية بموجب اتفاق تجاري تم الاتفاق عليه في يوليو.

وقالت المفوضية إن جوجل فضلت خدمات تكنولوجيا العرض عبر الإنترنت الخاصة بها على حساب المنافسين والناشرين عبر الإنترنت، وأنها أساءت استغلال قوتها السوقية منذ عام 2014 وحتى اليوم.

وأضافت ريبيرا: “أساءت جوجل استغلال هيمنتها في مجال تكنولوجيا الإعلانات، مُلحقةً الضرر بالناشرين والمُعلنين والمستهلكين. هذا السلوك غير قانوني بموجب قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي”.

كانت الجهات التنظيمية تحقق مع جوجل بشأن التكنولوجيا الإعلانية منذ عام 2021، وفي عام 2023 أوصت الشركة ببيع جزء من خدماتها الإعلانية لضمان المنافسة العادلة. وانتقدت شركة جوجل، التابعة لشركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة ألفابت، قرار الاتحاد الأوروبي وقالت إنها ستطعن فيه أمام المحكمة.

وقالت لي آن مولولاند، رئيسة الشؤون التنظيمية العالمية بالشركة، إن الأمر يتطلب “تغييرات من شأنها أن تضر بآلاف الشركات الأوروبية من خلال جعل من الصعب عليها تحقيق الربح”.

علاج تضارب المصالح

وأضافت أنه “لا يوجد شيء يتعارض مع المنافسة في تقديم الخدمات لمشتري وبائعي الإعلانات، وهناك المزيد من البدائل لخدماتنا أكثر من أي وقت مضى”. وقال ريبيرا إن جوجل يجب أن تتقدم “بعلاج جدي لمعالجة تضارب المصالح”، محذرا من أن الفشل في القيام بذلك من شأنه أن يستدعي “علاجات قوية”.

لدى الشركة 60 يومًا لإبلاغ المفوضية بكيفية تخطيطها للامتثال لهذا الأمر. كانت هذه الغرامة الثالثة التي تُفرض على الشركة العملاقة خلال أسبوع.

وقد أمرت هيئة محلفين اتحادية أمريكية، يوم الأربعاء، شركة جوجل بدفع حوالي 425 مليون دولار أمريكي لجمعها معلومات من استخدام تطبيقات الهواتف الذكية، حتى مع اختيار المستخدمين إعدادات الخصوصية.

وفي اليوم نفسه، فرضت هيئة حماية البيانات الفرنسية غرامة قدرها 325 مليون يورو (378 مليون دولار) على شركة البحث العملاقة بسبب فشلها في احترام القانون المتعلق بملفات تعريف الارتباط على الإنترنت.