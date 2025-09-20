تقلبات جوية على معظم المناطق لنهاية الأسبوع والدفاع المدني يحذر

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا
دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الخميس المقبل.
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخفيفة إلى متوسطة على المويه وتربة ورنية.
وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والشرقية ونجران.