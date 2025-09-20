Icon

فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon القبض على 3 أشخاص لترويجهم 9,984 قرصًا محظورًا بعسير Icon بتوجيه الملك سلمان وولي العهد.. السعودية تدعم اقتصاد اليمن بـ 1.38 مليار ريال Icon الحج والعمرة: 30 مليون مستخدم لتطبيق نسك من 190 دولة حول العالم Icon 5 اشتراطات وضوابط رئيسة يجب على المنشآت والمتاجر الالتزام بها عند تنظيم المسابقات Icon شوارع نجران وميادينها تتزين بالأعلام الخضراء احتفاءً باليوم الوطني Icon ولي العهد يستعرض مع رئيس فرنسا نتائج مؤتمر تسوية قضية فلسطين  Icon المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني.. غدًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أمطار رعدية وسيول وبرد

تقلبات جوية على معظم المناطق لنهاية الأسبوع والدفاع المدني يحذر

السبت ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٦:٢٩ مساءً
تقلبات جوية على معظم المناطق لنهاية الأسبوع والدفاع المدني يحذر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والأودية وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاستمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، حتى يوم الخميس المقبل.

أمطار رعدية على معظم المناطق

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة مثيرة للأتربة والغبار تشمل الطائف وميسان وأضم والعرضيات والليث والقنفذة والعاصمة المقدسة والجموم والكامل وبحرة وخفيفة إلى متوسطة على المويه وتربة ورنية.

قد يهمّك أيضاً
نصائح مهمة عند شراء المدفأة الكهربائية

نصائح مهمة عند شراء المدفأة الكهربائية

المدني: أمطار غزيرة بـ 4 مناطق حتى الـ 9 مساءً

المدني: أمطار غزيرة بـ 4 مناطق حتى الـ 9 مساءً

وأشارت المديرية إلى أن مناطق جازان وعسير والباحة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وخفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة والرياض والقصيم وحائل والشرقية ونجران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الاثنين.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الاثنين.. أمطار وسيول وبرد ورياح نشطة...

أخبار رئيسية
استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق حتى الجمعة المقبل
أخبار رئيسية

استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق...

أخبار رئيسية
أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة
السعودية اليوم

أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة

السعودية اليوم
حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء
السعودية اليوم

حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة مساء 
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على منطقة جازان حتى العاشرة...

السعودية اليوم