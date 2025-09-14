Icon
أضخم صفقات التمويل في الشرق الأوسط

تمارا السعودية تتجه للحصول على تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٥٥ صباحاً
تمارا السعودية تتجه للحصول على تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار
المواطن - فريق التحرير

تستعد شركة التكنولوجيا المالية السعودية “تمارا – Tamara” للحصول على تمويل لا يقل عن 1.4 مليار دولار من مجموعة مقرضين دوليين بقيادة بنك غولدمان ساكس.

تمويل بقيمة 1.4 مليار دولار

ومن المنتظر أن يشارك في الصفقة كل من “سيتي غروب” و”أبولو غلوبال مانجمنت” لتصبح واحدة من أضخم صفقات التمويل في الشرق الأوسط، بحسب ما نقلته وكالة “بلومبرغ”.

الاتفاقية تهدف إلى إعادة تمويل وتوسيع تسهيل ائتماني سابق رتبه “غولدمان ساكس”، لافتة إلى أن قيمة الالتزام قد ترتفع إلى نحو 2.4 مليار دولار عند اكتمال المفاوضات.

وتُعد “Tamara” من أبرز شركات “اشترِ الآن وادفع لاحقاً” في المنطقة، حيث تنافس شركة “Tabby” التي حصلت بدورها على تسهيل ائتماني مماثل من “جي بي مورغان” في 2023.

