في دورتها الثانية لعام 2025م

تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٠ صباحاً
تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

أعلنت مؤسسة جائزة المدينة المنورة عن تمديد فترة التسجيل في جائزة أهالي المدينة المنورة للمعلّم المتميّز في دورتها الثانية لعام 2025م، وذلك حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بما يمنح فرصة أوسع للمعلمين والمعلمات الراغبين في المشاركة.

وتهدف الجائزة إلى إبراز أثر المعلّم المتميّز في البيئتين التعليمية والمجتمعية، وتقدير دوره بوصفه ركيزة أساسية في العملية التعليمية وشريكًا فاعلًا في التنمية المجتمعية، بما يسهم في تحفيزه على مزيد من التميز والمبادرة والابتكار.

وتستهدف الجائزة معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام والأهلي والعالمي، إضافة إلى معلمي التربية الخاصة ورياض الأطفال في منطقة المدينة المنورة.

وتضمنت الجائزة معايير دقيقة لقياس أثر المعلّم على الطالب وأسرته بشكل متوازن، بما يضمن تحقيق العدالة في التقييم، وإبراز النماذج المتميزة وفق منهجية مطورة استندت إلى الاستفادة من تجارب عدة جوائز عالمية.

ودعت المؤسسة الراغبين بالتسجيل والاطلاع على شرح آلية المشاركة، إلى متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

