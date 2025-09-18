وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة وظائف شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية تمديد فترة التسجيل بجائزة المعلم المتميز في المدينة المنورة نيوم يفوز على الأخدود بهدف دون رد وظائف شاغرة بـ فروع الهيئة الملكية وظائف شاغرة في جامعة الملك عبدالله لمواجهة إنفيديا.. هواوي تطرح أقوى معالجات ذكاء اصطناعي الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ183 مليار دولار القوات السعودية والقوات البرية الأمريكية تختتمان مناورات الرمال الحمراء وظائف شاغرة لدى شركة مطارات جدة
أعلنت مؤسسة جائزة المدينة المنورة عن تمديد فترة التسجيل في جائزة أهالي المدينة المنورة للمعلّم المتميّز في دورتها الثانية لعام 2025م، وذلك حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بما يمنح فرصة أوسع للمعلمين والمعلمات الراغبين في المشاركة.
وتهدف الجائزة إلى إبراز أثر المعلّم المتميّز في البيئتين التعليمية والمجتمعية، وتقدير دوره بوصفه ركيزة أساسية في العملية التعليمية وشريكًا فاعلًا في التنمية المجتمعية، بما يسهم في تحفيزه على مزيد من التميز والمبادرة والابتكار.
وتستهدف الجائزة معلمي ومعلمات مدارس التعليم العام والأهلي والعالمي، إضافة إلى معلمي التربية الخاصة ورياض الأطفال في منطقة المدينة المنورة.
وتضمنت الجائزة معايير دقيقة لقياس أثر المعلّم على الطالب وأسرته بشكل متوازن، بما يضمن تحقيق العدالة في التقييم، وإبراز النماذج المتميزة وفق منهجية مطورة استندت إلى الاستفادة من تجارب عدة جوائز عالمية.
ودعت المؤسسة الراغبين بالتسجيل والاطلاع على شرح آلية المشاركة، إلى متابعة موقعها الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.