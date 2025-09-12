Icon

تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٠ صباحاً
تنبيهات لقائدي المركبات قبل الدخول إلى طريق رئيسي
المواطن - فريق التحرير

نبهت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات إلى ضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة قبل الدخول إلى طريق رئيسي.

وقالت إدارة المرور عبر منصة إكس إن قائد المركبة عليه إعطاء الإشارة التنبيهية المناسبة، والتأكد من خلو المسار قبل الدخول، وإعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.

وفي وقت سابق، شددت الإدارة على ضرورة الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق؛ لعدم تعطيل حركة السير وتجنب إرباك قائد المركبات.

