تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية

الخميس ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٠٧ صباحاً
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة يصحبها رياح نشطة على منطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5)، تشمل مدينة عرعر ومحافظات طريف ورفحاء والعويقيلة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير.

في حين تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.

