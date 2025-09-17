الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أتربة مثارة يصحبها رياح نشطة على منطقة الحدود الشمالية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3-5)، تشمل مدينة عرعر ومحافظات طريف ورفحاء والعويقيلة.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- من الساعة التاسعة صباحًا وتستمر حتى السادسة مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي جازان وعسير.
في حين تكون متوسطة إلى غزيرة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على مرتفعات تلك المناطق.