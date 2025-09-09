تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.