Icon

فيتامين D متى يصبح خطراً على الصحة؟ Icon المناور يقدم أوراق اعتماده سفيرًا للسعودية لدى المكسيك Icon تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران Icon توضيح من حساب المواطن بشأن تقييم الأصول Icon اليوم.. إثيوبيا تفتتح سد النهضة رسميًا Icon أمطار غزيرة على الباحة تستمر حتى المساء Icon البرلمان الفرنسي يسقط الحكومة بأغلبية ساحقة Icon تحذير مستخدمي آيفون من عمليات احتيال وقرصنة Icon مصرف الراجحي يعلن بدء طرح صكوك اجتماعية مقوّمة بالدولار Icon أسعار الذهب ترتفع لمستوى قياسي جديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران

الثلاثاء ٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٢ صباحاً
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ9 مساءً.

قد يهمّك أيضاً
حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء

حالة مطرية على نجران تستمر لـ 8 مساء

توقعات بأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

توقعات بأمطار على معظم المناطق بدءًا من الغد

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان للسيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من مناطق الشرقية، والرياض والمدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد على 8 مناطق
أخبار رئيسية

طقس الاثنين.. أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد...

أخبار رئيسية
أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة على 7 مناطق
أخبار رئيسية

أمطار رعدية غزيرة وسيول وبرد ورياح نشطة...

أخبار رئيسية
حالة مطرية على محافظات الليث والقنفذة والعرضيات
السعودية اليوم

حالة مطرية على محافظات الليث والقنفذة والعرضيات

السعودية اليوم
شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير
السعودية اليوم

شاهد.. عاصفة تقتلع شجرة بمحايل عسير

السعودية اليوم
أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ 8 مساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على عسير تستمر حتى الـ...

السعودية اليوم
أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9 مساء
السعودية اليوم

أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى الـ9...

السعودية اليوم
تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران
السعودية اليوم

تنبيه من أمطار ورياح نشطة على نجران

السعودية اليوم