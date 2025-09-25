Icon

تستمر الحالة حتى الساعة الثامنة صباحًا

تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على طريف

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٦ مساءً
تنبيه من انعدام الرؤية الأفقية بسبب الضباب على طريف
المواطن - فريق التحرير

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن ضباب على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، يصاحبه شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1-3) كم.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ من الساعة (1) صباحًا من يوم غد الجمعة، وتستمر -بمشيئة الله تعالى-، حتى الساعة الثامنة صباحًا.

توقعات طقس اليوم

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض، نجران.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 43 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

