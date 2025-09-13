تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل، رهاط، ومدركة، وهدى الشام، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض ، نجران.