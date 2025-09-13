تنبيه من حالة مطرية على مكة المكرمة تستمر لساعات القبض على مواطن لترويجه أقراصًا محظورة بالشمالية ارتفاع شهداء فلسطين في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 64,803 الجماهير تعد الساعات قبل نزال كانيلو وكروفورد التاريخي في لاس فيغاس تعيين المهندس الذكير ممثلًا دائمًا للسعودية في منظمة الفاو المنافذ الجمركية تسجل 1402 حالة ضبط خلال أسبوع وظائف شاغرة لدى شركة الفنار كيف يتخلص المخ من النفايات السامة؟ ارتفاع ضحايا فيضانات باكستان إلى 101 قتيل مذنب غامض يحير العلماء
نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل، رهاط، ومدركة، وهدى الشام، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشرقية، الرياض ، نجران.