Icon

سلمان للإغاثة ينفذ المشروع الطبي التطوعي لجراحة القلب في نيجيريا Icon تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام Icon إحباط تهريب 180 كجم قات مخدر والإطاحة بـ 3 مخالفين بعسير Icon “زاتكا” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات  Icon جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية Icon هندي يكتشف أسرته الحقيقية بعد 30 عاماً من اختطافه Icon وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة لحقوق كبار السن Icon انطلاق موسم الصيد في السعودية لهذا العام Icon سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10670.56 نقطة Icon وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظم حملة للتبرع بالدم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

آخر الاخبار
السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٨ مساءً
تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على محافظات منطقة مكة المكرمة (الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – الليث – القنفذة) بدءًا من يوم غد وتستمر إلى يوم السبت القادم.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته الصادرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

قد يهمّك أيضاً
رادار الأرصاد يرصد غيومًا كثيفة على المدينة ومكة والقصيم وحائل

رادار الأرصاد يرصد غيومًا كثيفة على المدينة ومكة والقصيم وحائل

حالة الطقس في مكة والمشاعر

حالة الطقس في مكة والمشاعر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك
السعودية اليوم

تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على...

السعودية اليوم