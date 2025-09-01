تنبيه من حالة مطرية غزيرة على منطقة مكة تستمر لأيام

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة -بمشيئة الله تعالى- على محافظات منطقة مكة المكرمة (الطائف – ميسان – أضم – العرضيات – الليث – القنفذة) بدءًا من يوم غد وتستمر إلى يوم السبت القادم.

وأهاب الدفاع المدني بالجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته الصادرة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة, ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

