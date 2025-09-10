Icon

تستمر حتى الـ 8 مساء

تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على جازان

الأربعاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٠ صباحاً
تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة السرعة على جازان
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وبيش، والدرب، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وضمد، والفطيحة.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً.

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.

