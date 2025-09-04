تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

كما نبّه المركز من أتربة مثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية من (1 – 3) كم على محافظتي الدرب وبيش.

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.