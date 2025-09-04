Icon

الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon المرور: 6 إرشادات للسلامة أثناء قيادة الدراجة الهوائية Icon التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع Icon وظائف شاغرة في شركة رتال Icon سعر الذهب قرب أعلى مستوياته Icon أمطار رعدية وسيول وبرد على 5 مناطق Icon القبض على 3 أشخاص لمضايقتهم وتحرشهم بفتيات بمكة المكرمة Icon جماهير الملاكمة تترقب المواجهة بين كانيلو وكراوفورد في لاس فيغاس Icon وظائف شاغرة لدى مصفاة ساتورب Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار متوسطة على منطقة جازان، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية على محافظات الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

كما نبّه المركز من أتربة مثارة، وشبه انعدام في مدى الرؤية من (1 – 3) كم على محافظتي الدرب وبيش.

قد يهمّك أيضاً
مراهق يقود مركبة بسرعة جنونية ويدهس مقيمين في موسم #جازان

مراهق يقود مركبة بسرعة جنونية ويدهس مقيمين في موسم #جازان

بالصور.. إنقاذ طفل احتجز داخل غرفة بريث #جازان

بالصور.. إنقاذ طفل احتجز داخل غرفة بريث #جازان

وبيّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران، الباحة، مكة المكرمة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق, كذلك على الأجزاء الساحلية من مناطق الشرقية، المدينة المنورة، تبوك.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على شخص لترويجه 8 كيلو قات...

السعودية اليوم
القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على مخالف لتهريبه 75 كيلو قات...

السعودية اليوم
القبض على 41 مخالفًا لتهريبهم 21 كيلو قات في جازان
السعودية اليوم

القبض على 41 مخالفًا لتهريبهم 21 كيلو...

السعودية اليوم
تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على الباحة
السعودية اليوم

تحذير متقدم بشأن هطول أمطار غزيرة على...

السعودية اليوم
دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر بجازان
السعودية اليوم

دوريات المجاهدين تقبض على مخالفين لترويجهما المخدر...

السعودية اليوم
ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازان وعسير
السعودية اليوم

ضبط 9 أشخاص لتهريبهم 214 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم
مقيم يختلس كهرباء مسجد في جازان لتشغيل منزله بالكامل!
السعودية اليوم

مقيم يختلس كهرباء مسجد في جازان لتشغيل...

السعودية اليوم
حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من الحشيش بجازان
السعودية اليوم

حرس الحدود يحبط تهريب 57.5 كيلوجرامًا من...

السعودية اليوم