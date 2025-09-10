تعليم الطائف يبدأ استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية تنبيه من رياح شديدة على حائل أمانة المدينة المنورة تطرح فرصة استثمارية حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة سبتمبر حادثة الأولى من نوعها.. بولندا تسقط طائرة روسية بمجالها الجوي قطر توجِّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن الهجوم الإسرائيلي من الأسواق إلى المنصات الرقمية.. السعودية تعزز رقابتها في حقوق الملكية الفكرية سلطان عمان: ندعم قطر في أي إجراءات لحماية أمنها والمحافظة على سيادتها انفجار قاعدة عسكرية في كوريا الجنوبية وإصابة 7 أشخاص مصرف الراجحي ينتهي من طرح صكوك بقيمة مليار دولار
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق نجران، الرياض، الشرقية.