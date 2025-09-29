Icon

تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية

الإثنين ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٢٠ صباحاً
تنبيه من رياح نشطة بسرعة 49كم/س على المنطقة الشرقية
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياحٍ نشطة على المنطقة الشرقية تصل سرعتها (40 – 49) كم في الساعة، مما تسبب في انعدام مدى الرؤية الأفقية (3-5) كم، وإثارة الأتربة في كل من مدينة الدمام والظهران، ومحافظات: الخفجي، وقرية العليا، ورأس تنورة، القطيف، والخبر، وبقيق، والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها.

وأفاد المركز بأن بداية الإنذار الساعة التاسعة صباحًا، ويستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى السابعة مساءً.

توقعات حالة الطقس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض, نجران, تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة، في حين لاتزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 45 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج.

 

