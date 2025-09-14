Icon

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على أضم والليث Icon ضبط مخالفين لممارستهم الصيد دون تصريح وبحوزتهم أسماك مصيدة بالمدينة المنورة Icon أمراض القلب سبب الوفاة الأول عالميًا Icon المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة نسما Icon التعليم تنشر جداول دروس الحصص اليومية للأسبوع الرابع  Icon الإخلاء الطبي ينقل مواطنين من المغرب للعلاج في السعودية Icon التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الهلال والقادسية Icon حالة مطرية على جازان تستمر حتى المساء Icon زلزال يهز إندونيسيا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنبيه من هطول أمطار غزيرة على أضم والليث

الأحد ١٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:١٧ صباحاً
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على أضم والليث
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقرير له اليوم، من هطول أمطار غزيرة على محافظتي أضم والليث (بني يزيد – جذم – يلملم) مصحوبةً برياحٍ شديدة السرعة؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

وبيَّن أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة مساءً.

قد يهمّك أيضاً
أمطار وضباب كثيف على مرتفعات عسير … والمدني يحذر من المجازفة

أمطار وضباب كثيف على مرتفعات عسير … والمدني يحذر من المجازفة

تعليم الليث تحصد جائزة التميز الإداري على مستوى المملكة

تعليم الليث تحصد جائزة التميز الإداري على مستوى المملكة

توقعات حالة الطقس

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة ، نجران، الشرقية ، الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي تبوك والمدينة المنورة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد في الليث
السعودية اليوم

ضبط متنزهين مخالفين لأنظمة الصيد في الليث

السعودية اليوم