تنبيه من هطول أمطار ورياح نشطة على نجران وتبوك

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيَّن المركز أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.

كما نبَّه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك اليوم من رياح نشطة على البدع، وحقل، وضباء، ونيوم شرما، والوجه، وأملج، تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (40 – 49)
كم/ساعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السابعة مساءً.‏

توقعات حالة الطقس

هذا وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة.

ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

