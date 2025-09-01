Icon

لضمان بيئة رقميّة آمنة تحمي الأطفال والمراهقين

“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٥:٤٨ مساءً
“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية
المواطن - واس

أكدت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أنّ الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية يمثّل واجبًا نظاميًا وضرورةً مجتمعيّة لضمان بيئة رقميّة آمنة تحمي الأطفال والمراهقين من المخاطر الرقميّة أو التعرض لأي محتوى غير مناسب.

التصنيف العمري للألعاب الإلكترونية

وأوضحت أن التصنيف العمري أُقِرّ بحماية الفكر والسلوك وتوجيه الاستخدام الآمن للمحتوى، ويُمكّن الأسرة من اختيار المحتوى المناسب للفئة العمرية لأبنائهم، داعيةً أولياء الأمور إلى متابعة التزام الأبناء بتلك التصنيفات، وتفعيل أدوات الرقابة الأبويّة المتاحة على المنصات المختلفة.

مراقبة التواصل داخل الألعاب

وشدّدت على أهمية مراقبة التواصل داخل الألعاب، لما قد يحمله من مخاطر مثل: الاستدراج، أو التنمّر، أو نشر أفكار ضارة، مبينةً أن وعي الأسرة هو خط الدفاع الأول في مواجهة هذه التحديّات، وأن الالتزام بالتصنيف العمري والتعامل الواعي مع خدمات التواصل داخل الألعاب الإلكترونية مسؤولية مشتركة لا تقبل التهاون، مؤكدةً أنها ستواصل دورها الرقابي والتنظيمي، وأن مخالفات التصنيف العمري ستخضع للإجراءات النظامية المعتمدة بما يضمن حماية النشء ودعم الاستخدام المسؤول للتقنية والمحتوى الرقمي في المملكة.

