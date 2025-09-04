Icon

بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية Icon ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية Icon فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون Icon “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 Icon وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي Icon أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان Icon ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا Icon انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان Icon الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية Icon تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم

تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٣٣ صباحاً
تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى

مواضيع ذات علاقة

أكدت شركة روبلوكس أنها التزمت باشتراطات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة، لرقابة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل اللعبة.

وقالت الشركة في بيان لها: “أنه بعد إجراء مناقشات مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، نلتزم بالعمل على تطوير وتعزيز قدراتنا في مجال التواصل والإشراف على المحتوى باللغة العربية.

قد يهمّك أيضاً
هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مشهورة سناب شات

هيئة تنظيم الإعلام تستدعي مشهورة سناب شات

ترخيص موثوق شرط للإعلان مع المؤثرين

ترخيص موثوق شرط للإعلان مع المؤثرين

إيقاف المحادثات الصوتية والكتابية

وأكدت أنها ستراقب المحتوى من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إيجاد مراقبين متخصصين باللغة العربية، وتعليق بعض ميزات التواصل، بما في ذلك خاصية المحادثة داخل اللعبة، لجميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية.

وقالت الشركة: “إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بالعمل بشكل وثيق وتعاوني مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سعياً إلى بناء منصة تخدم على أفضل وجه احتياجات وثقافة مجتمع اللاعبين والمبدعين في المملكة، وتدعم تنمية المهارات، والتعليم، واقتصاد المبدعين المتنامي”.

وأكدت التزامها الراسخ بسلامة مستخدميها، وبمهمتها المتمثلة في ربط ملايين الأشخاص يومياً بروح التفاؤل والاحترام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية
السعودية اليوم

“تنظيم الإعلام” تشدّد على الالتزام بالتصنيف العمري...

السعودية اليوم