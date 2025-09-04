تنظيم الإعلام تلزم روبلوكس بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية ورقابة المحتوى

بدء أعمال السجل العقاري في 19 حيًا بمنطقتي الرياض والشرقية ضبط مخالف لإشعاله النار في محمية الإمام فيصل بن تركي الملكية فنزويلا تتهم واشنطن بتنفيذ إعدامات خارج نطاق القانون “فيفا” يطلق عملية بيع تذاكر مباريات كأس العالم 2026 وظائف شاغرة للجنسين بـ البنك الإسلامي أودية عسير الخضراء.. جمال الطبيعة وسحر المكان ارتفاع ضحايا فيضانات إقليم البنجاب الباكستاني إلى 46 قتيلًا انتشال 270 جثة من موقع كارثة الانزلاق الأرضي في السودان الدولار يهبط مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية تنبيه من حال مطرية وأتربة مثارة على جازان
أكدت شركة روبلوكس أنها التزمت باشتراطات الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة، لرقابة المحتوى ومعالجة المخالفات داخل اللعبة.
وقالت الشركة في بيان لها: “أنه بعد إجراء مناقشات مع عدد من الجهات الحكومية، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في المملكة العربية السعودية، نلتزم بالعمل على تطوير وتعزيز قدراتنا في مجال التواصل والإشراف على المحتوى باللغة العربية.
وأكدت أنها ستراقب المحتوى من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، إلى جانب إيجاد مراقبين متخصصين باللغة العربية، وتعليق بعض ميزات التواصل، بما في ذلك خاصية المحادثة داخل اللعبة، لجميع المستخدمين في المملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة: “إن هذه الخطوة تعكس التزامنا بالعمل بشكل وثيق وتعاوني مع الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، سعياً إلى بناء منصة تخدم على أفضل وجه احتياجات وثقافة مجتمع اللاعبين والمبدعين في المملكة، وتدعم تنمية المهارات، والتعليم، واقتصاد المبدعين المتنامي”.
وأكدت التزامها الراسخ بسلامة مستخدميها، وبمهمتها المتمثلة في ربط ملايين الأشخاص يومياً بروح التفاؤل والاحترام.