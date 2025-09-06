Icon

توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا

السبت ٦ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٤٠ مساءً
توجيه بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر غدًا

وجّه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أصحاب الفضيلة أئمة المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة بإقامة صلاة الخسوف عند مشاهدة خسوف القمر مساء يوم غدٍ الأحد 15 ربيع الأول 1447هـ.

ويأتي هذا التوجيه تطبيقًا للسنة النبوية التي حثّت على الصلاة والدعاء والذكر عند رؤية خسوف القمر، اقتداءً بالنبي المصطفى ﷺ القائل: “إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوّف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم منها شيئًا فصلّوا وادعوا الله حتى يكشف ما بكم”.

كما دعا الوزير آل الشيخ الأئمة إلى إرشاد المصلين عند حدوث الخسوف بالإكثار من ذكر الله تعالى، والاستغفار، والتكبير، والصدقة، والتقرّب إلى الله بالأعمال الصالحة.

 

 

