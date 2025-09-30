توصيات جديدة لتعزيز برامج التحصين عالميًا

Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

صحة وطب‎

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٣١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أصدر فريق خبراء منظمة الصحة العالمية الاستشاري الإستراتيجي المعني بالتحصين توصياته بعد اجتماع استمر على مدى ثلاثة أيام، في ظل مواجهة برامج التحصين العالمية تحديات؛ بسبب عدم الاستقرار الجيوسياسي، وتقييد التمويل العالمي، وانخفاض الميزانيات الوطنية المخصصة للصحة.

وجدد الخبراء التأكيد لجدول الجرعات الأربع الموصى بها للقاح الملاريا لضمان الحماية المثلى، وأوصوا بمواءمة الجرعة الرابعة مع التدخلات الصحية الأخرى في السنة الثانية من العمر.

وفيما يتعلق بشلل الأطفال أوصى الخبراء باستخدام جرعات جزئية من لقاحات فيروس شلل الأطفال المعطل (IPV) القائمة على سابين، على غرار استخدام الجرعات الجزئية من اللقاح المعطل القائم على سالك، مشيرين لتوسيع نطاق استخدام اللقاح الفموي الجديد من النوع 2 (nOPV2)، كونه جزءًا من الاستجابة للحد من انتقال فيروس شلل الأطفال المعطل (cVDPV2) في المناطق الجغرافية التي تشهد انتقالًا مستمرًا لهذا الفيروس.

كما أوصى خبراء منظمة الصحة العالمية بالاستخدام الموجه للقاحات الإنفلونزا A(H5) المرخصة خلال الفترات ما بين الجائحات للفئات المهنية المعرضة لخطر إنفلونزا الطيور، وحثوا الدول على مواءمة التوصيات مع أولويات الصحة العامة.
وأكد الفريق أن لقاحات “كوفيد 19” المعدلة مع المتحورات تظهر فعالية نسبية معتدلة في الوقاية من الفيروس، على الرغم من أن الوقاية تتضاءل بعد ستة أشهر.

وشدد على إجراء مراجعة محدثة للأدلة المتعلقة بفعالية لقاحات “كوفيد 19” خلال فترة المتحور أوميكرون، مع التركيز على تأثير التلقيح في أثناء الحمل على المواليد وإصابات الرضع، لإعادة تقييم مدى صحة التوصيات المتعلقة بالتلقيح أثناء الحمل في السياق الوبائي الحالي.

