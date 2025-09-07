توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية لعام 2025 سماء السعودية تشهد خسوفًا قمريًّا كليًّا ولقطات توثق الحدث فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا فيديو غامض من كازاخستان يثير جدلًا حول باب جبلي عملاق! بدء أولى مراحل خسوف القمر تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير
أوضحت وزارة التجارة أن على الشركات غير الربحية إنفاق مبالغ الأرباح المتحققة من أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو النظام الأساس للشركة.
وبينت الوزارة جواز تخصيص الشركات غير الربحية نسبة من أرباحها لا تتجاوز (30%)، لتعزيز استثماراتها والتوسع في أعمالها، مالم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.
ويجوز للشركات غير الربحية دفع مكافأت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين فيها نظير الخدمات التي يقدمونها.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحظر على الشركات غير الربحية توزيع أي من أرباحها، على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجالس الإدارات أو عامليها، مالم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة، على أن لاتتجاوز الأرباح التي يمكن توزيعها (10%) من إجمالي الأرباح.