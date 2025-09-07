Icon

توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية Icon جائزة الأميرة صيتة تكرّم 35 فائزًا بجوائزها الاجتماعية لعام 2025 Icon سماء السعودية تشهد خسوفًا قمريًّا كليًّا ولقطات توثق الحدث Icon فيصل بن فرحان يناقش مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة مستجدات الأوضاع بالمنطقة Icon حرس الحدود ينفّذ مبادرة لتنظيف شاطئ القحمة وقاع البحر في عسير Icon الأخضر يتأهل إلى نهائي كأس الخليج تحت 19 عامًا Icon فيديو غامض من كازاخستان يثير جدلًا حول باب جبلي عملاق! Icon بدء أولى مراحل خسوف القمر Icon تحت رعاية عبدالعزيز بن سعود.. تخريج الدورة التأهيلية لأعمال قطاع الأمن العام للضباط الخريجين Icon التجارة تستدعي أكثر من 71 ألف مركبة هيونداي بسبب خلل خطير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية

الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٠٤ مساءً
توضيح من التجارة بشأن آلية إنفاق أرباح الشركات غير الربحية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضحت وزارة التجارة أن على الشركات غير الربحية إنفاق مبالغ الأرباح المتحققة من أنشطتها في المصارف والمجالات المنصوص عليها في عقد التأسيس، أو النظام الأساس للشركة.

وبينت الوزارة جواز تخصيص الشركات غير الربحية نسبة من أرباحها لا تتجاوز (30%)، لتعزيز استثماراتها والتوسع في أعمالها، مالم ينص عقد التأسيس أو النظام الأساس على غير ذلك.

قد يهمّك أيضاً
وزارة التجارة تدعو لشغل 84 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

وزارة التجارة تدعو لشغل 84 وظيفة شاغرة للرجال والنساء

بالصور.. التجارة تستعد لموسم رمضان بضربة قوية للسلع المخالفة

بالصور.. التجارة تستعد لموسم رمضان بضربة قوية للسلع المخالفة

ويجوز للشركات غير الربحية دفع مكافأت أو مزايا أخرى معقولة لمديريها أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين فيها نظير الخدمات التي يقدمونها.

وأشارت الوزارة إلى أنه يحظر على الشركات غير الربحية توزيع أي من أرباحها، على أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضاء مجالس الإدارات أو عامليها، مالم يكن مشمولًا بمصارف ومجالات الشركة، على أن لاتتجاوز الأرباح التي يمكن توزيعها (10%) من إجمالي الأرباح.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات الاستبدال والاسترجاع
السعودية اليوم

التجارة: 5 إجراءات لضمان سرعة الاستجابة لبلاغات...

السعودية اليوم