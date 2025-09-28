Icon

وزير الخارجية يشارك بالاجتماع الوزاري المشترك بين دول التعاون والولايات المتحدة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة لاند مارك Icon طفل يسافر إلى الهند داخل حجرة عجلات طائرة Icon وظائف شاغرة بفروع شركة جسارة في 3 مدن Icon وظائف شاغرة في البنك الإسلامي Icon فيصل بن فرحان بمؤتمر حل الدولتين: نرفض كل ما يقوض السلطة الفلسطينية Icon وظائف إدارية شاغرة لدى الضمان الصحي Icon وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS في 4 مدن Icon السديس يعزي في وفاة مفتي المملكة Icon اقتران القمر بالمريخ ورصد مذنب جديد في سماء السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم
يلزم تحديث البيانات طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً

توضيح من حساب المواطن بشأن إجراءات الاعتراض على عدم الأهلية

الأحد ٢٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:١٣ مساءً
توضيح من حساب المواطن بشأن إجراءات الاعتراض على عدم الأهلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، موعد وتفاصيل، إجراءات الاعتراض على عدم الأهلية للحصول على الدعم للمستفيدين.

وقال حساب المواطن، عبر منصة إكس، ردا على سؤال مستفيد، إنه يمكن معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حساب المستفيد من خلال (دراسة الأهلية) ويلزمه تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة.

قد يهمّك أيضاً
هل يزيد مبلغ دعم حساب المواطن بالدفعة الجديدة؟

هل يزيد مبلغ دعم حساب المواطن بالدفعة الجديدة؟

3 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46

3 أيام تفصلنا عن صرف دعم حساب المواطن للدفعة الـ 46

وأضاف برنامج حساب المواطن، “أنه يلزم أيضًا تحديث بياناته طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يوماً من تاريخ صدور نتيجة الأهلية”.

وقبل أيام، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 95 لشهر أكتوبر من العام الجاري 2025.

وأوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج أو من خلال البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: “اضغط هنا“.

هذا ويترقب مستفيدو برنامج حساب المواطن، إيداع الدعم للدفعة الجديدة لشهر أكتوبر المقبل، وهي الدفعة الـ 95 من الدعم.

دعم حساب المواطن للدفعة 95

ومن المتوقع أن يتم تقديم إيداع الدعم ليوم واحد، حيث يصادف يوم الدعم يوم إجازة رسمية وهو يوم الجمعة، ولذلك سيتم إيداع الدعم في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس الموافق 9 أكتوبر، بدلا من يوم الجمعة 10 أكتوبر.

وحسب النظام المتبع في إيداع الدعم يتم الإيداع في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي وتقديم الدعم أو تأخيره ليوم واحد في حالة صادف إجازة نهاية الأسبوع أو إجازة رسمية.

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب

وتابع برنامج حساب المواطن، أن خطوات الإضافة تتم من خلال الدخول إلى “بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم اضافة وحفظ.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين لحساب المستفيد الرئيسي للاستفادة من الدعم حال توفر الأهلية والاستحقاق.

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.

كما أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

الاستعلام عن دعم حساب المواطن

ويمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع البرنامج
الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية
إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب
تتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

تطبيق حساب المواطن على الهاتف الذكي:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر التطبيقات على هاتفك الذكي
فتح التطبيق وتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك
الضغط على “استعلام”
إدخال رقم الهوية الوطنية
الضغط على “بحث”
سيظهر لك مبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.
مركز الاتصال الموحد:
الاتصال بمركز الاتصال الموحد على الرقم: 199090.
اختيار اللغة العربية.
اختيار خدمة “حساب المواطن”.
اتباع التعليمات الصوتية للوصول إلى خدمة الاستعلام عن مبلغ الدفعة.

سيطلب منك ممثل خدمة العملاء إدخال رقم الهوية الوطنية، وسوف يقوم بإعلامك بمبلغ الدفعة المستحقة لك، بالإضافة إلى تاريخ الإيداع.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة من البرنامج بشرط
أخبار رئيسية

حساب المواطن: يمكن لمزاولي الأنشطة التجارية الاستفادة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 3 خطوات لتعديل الآيبان البنكي للمستفيد
أخبار رئيسية

حساب المواطن: 3 خطوات لتعديل الآيبان البنكي...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 95
أخبار رئيسية

حساب المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة 95

أخبار رئيسية
تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة الـ 95
أخبار رئيسية

تقديم موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة...

أخبار رئيسية
انتهى عقد الإيجار فهل يتوقف دعم حساب المواطن؟
السعودية اليوم

انتهى عقد الإيجار فهل يتوقف دعم حساب...

السعودية اليوم