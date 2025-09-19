Icon

توضيح من سكني بشأن القرار المساحي

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
توضيح من سكني بشأن القرار المساحي
المواطن - فريق التحرير

قال برنامج سكني إنه في حال كان المنتج أرض وزارة فيتم طباعة القرار المساحي بعد تخصيص منتج الأرض وتوقيع العقد الإلكتروني من خلال الحساب الشخصي ثم اختيار أنشطتي وبعدها الحجوزات ثم اختيار عرض الحجز وأخيرًا عرض الإقرار المساحي.

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يُقدم خدمات برامج الدعم السكني إلكترونيًا من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق، إضافة إلى خدمة “المستشار العقاري” لتمكين المستفيدين من تصميم دعمهم السكني، والحصول على أفضل التوصيات التمويلية والسكنية.

الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

