توضيح من مساند بشأن مدة الاستقدام ضبط 6,893 دراجة آلية مخالفة في حملات خلال أسبوع التأمينات: يمكن الانسحاب قبل تفعيل الجمعية فقط وليس بعدها وظائف شاغرة لدى أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فوائد احتساء شاي القرنفل بعد الوجبات باريس سان جيرمان يفوز على ضيفه لانس في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي وظائف شاغرة في جسارة لإدارة المشاريع وظائف شاغرة بـ كدانة للتنمية والتطوير 17 وظيفة شاغرة لدى شركة PARSONS
قالت منصة مساند إن مدة الاستقدام هي المدة المتفق عليها في عقد التوسط أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع تكاليف الاستقدام وبداية العقد.
كما أكدت منصة مساند أنه يمكن لذوي الإعاقة الاستفادة من خدمة التعاقد الإلكتروني من خلال حساب مقدم الطلب في بوابة مساند، كما يتطلب وجود حساب مفعل في أبشر، في حال عدم وجود حساب في أبشر يمكن التعاقد من خلال زيارة مكتب/ شركة الاستقدام عبر خدمة التعاقد المكتبي.
وأشارت إلى أنه للاستفادة من خدمة نقل الخدمات من فرد إلى فرد في الوقت الحالي، يجب ألا يكون لدى العامل “بلاغ هروب”، ويبدأ الإجراء من خلال منصة مساند، حيث يستطيع صاحب العمل الحالي تقديم طلب نقل الخدمات، ويتم إرسال الطلب للأطراف المعنية، بحيث يتم توثيق موافقتهم إلكترونيًّا للنقل وإنهاء الإجراءات اللازمة.
وتابعت منصة مساند، أن خطوات نقل خدمات العمالة المنزلية تتم وفق ما يلي:
يقدّم صاحب العمل الحالي طلب نقل خدمات من فرد إلى فرد وذلك عن طريق منصة مساند
يتم إدخال بيانات العامل وصاحب العمل الجديد
ثم ينتقل الطلب إلى العامل/ العاملة وذلك لأخذ الموافقة على طلب نقل الخدمات
وبعد ذلك ينتقل الطلب إلى صاحب العمل الجديد وذلك للموافقة ودفع رسوم النقل.