من ضمن البيانات المطلوبة

توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٥ مساءً
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن مكافأة الطلاب
المواطن - فريق التحرير

أوضح برنامج حساب المواطن، أن مكافأة الطلاب من البيانات المطلوبة للبرنامج.

وأضاف حساب المواطن، عبر منصة إكس: “أن مكافأة الطلاب من ضمن مصادر الدخل ولابد من الإفصاح عنها من خلال ملف المستفيد”.

حساب المواطن ومكافأة الطلاب

وتابع برنامج حساب المواطن، أن خطوات الإضافة تتم من خلال الدخول إلى “بيانات عامة” وإضافة مصدر دخل جديد واختيار نوع الدخل “برامج حكومية ودعومات ومكافئات” ومصدر الدخل “برنامج دعم حكومي” ثم اضافة وحفظ.

كذلك أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة التابعين لحساب المستفيد الرئيسي للاستفادة من الدعم حال توفر الأهلية والاستحقاق.

طريقة إضافة تابع في حساب المواطن

وأوضح البرنامج أن طريقة إضافة تابع في حساب المواطن تكون من خلال الدخول على حساب المستفيد والضغط على تسجيل الدخول ثم اختيار ملف المستفيد وبعدها اختيار التابعين.

كما أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيدين استخدام حاسبة الدعم التقديرية لمعرفة مبلغ الدعم المستحق من خلال الخطوات التالية:

  • الدخول على موقع البرنامج
  • الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية هنا
  • إدخال عدد التابعين أقل من 18 عامًا
  • إدخال عدد التابعين فوق 18 عامًا
  • إضافة الدخل الشهري للأسرة ثم الضغط على كلمة احسب

وتتيح الحاسبة التقديرية مبلغ الدعم الشهري للأسرة وحد الإعفاء من التناقص وحد الدخل المانع.

كذلك أعاد حساب المواطن التذكير بأنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًّا لكل دفعة.

وأضاف أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة الاستحقاق مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق من هنا.

