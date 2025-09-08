Icon

أمطار متوسطة إلى غزيرة

توقعات الأرصاد لطقس الخريف

الإثنين ٨ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٢:٥٧ مساءً
توقعات الأرصاد لطقس الخريف
المواطن - فريق التحرير

استعرض تقرير للمركز الوطني للأرصاد, اليوم, أبرز التوقعات المناخية خلال فصل الخريف على المملكة للفترة الممتدة من شهر سبتمبر إلى ‏نوفمبر 2025م، ‏وذلك استنادًا على بيانات ومخرجات نماذج التوقعات المناخية بالمركز.

وأشارت تنبيهات توقعات هطول الأمطار خلال الأشهر (سبتمبر- أكتوبر- نوفمبر) إلى هطول أمطار أعلى من معدلها الطبيعي خاصة في شهر سبتمبر، التي يمكن وصفها بشديدة الغزارة على مناطق (جازان، ووسط وغرب عسير، وغرب نجران)، وغزيرة على مناطق (الباحة، وجنوب مكة المكرمة ومرتفعاتها، وجنوب وغرب المدينة المنورة, وجنوب المنطقة الشرقية)، فيما تُشير توقعات شهر نوفمبر بهطول أمطار أعلى من المعدل على مناطق (جازان، وجنوب ووسط عسير، وشمال مكة المكرمة، وجنوب المدينة المنورة).

وبين التقرير أن التوقعات المناخية لمتوسط درجة الحرارة السطحية خلال فصل الخريف للفترة من سبتمبر إلى نوفمبر, تُشير إلى احتمالية ارتفاع أعلى من المعدل الطبيعي على معظم مناطق المملكة, وذلك بفرصة حدوث تقدر بنسبة (70%), كما يتوقع أن يصل أقصى ارتفاع عن المعدل بحوالي (0.8) درجة مئوية على أجزاء من مناطق (الجوف، وتبوك، والمدينة المنورة، وحائل، والحدود الشمالية، والجزء الجنوبي الشرقي من المنطقة الشرقية)، ‏بينما يكون الارتفاع عن المعدل أقل في بقية المناطق، في حين يتوقع أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في مناطق (الباحة، وعسير، ‏وجازان) وأجزاء من مناطق (نجران، ومكة المكرمة، والرياض).

