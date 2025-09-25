Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق

الخميس ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:١٧ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض، نجران.

الطقس اليوم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 43 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

