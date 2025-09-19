Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق 

الجمعة ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٠٤ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، وتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق نجران، المدينة المنورة، الشرقية، الرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 -40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10 – 25 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط, وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وشرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

