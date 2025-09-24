Icon

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق 

الأربعاء ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٠٨ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على منطقتي جازان و المدينة المنورة تصل إلى غزيرة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين تكون خفيفة على مناطق الرياض، القصيم ، حائل، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الشرقية ونجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربيه بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاث أمتار على الجزء الأوسط والجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

