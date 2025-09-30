Icon

معدل البطالة بين السعوديين يسجل 6.8% بالربع الثاني Icon الذهب اليوم يرتفع إلى مستوى قياسي Icon تتضمن 20 بندًا.. ماذا تعرف عن خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة؟  Icon توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق  Icon إطلاق منصة موحدة تضم رزنامة الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية في قطر لعامي 2025–2026 Icon الداخلية تطلق برنامج الإنتربول العالمي لتعزيز الأمن البيولوجي Icon السعودية تبرز جهودها لسد فجوات العصر الذكي خلال اجتماعات G20 Icon المرور يحذّر: تجاهل الفحص الفني الدوري يُعد مخالفة مرورية Icon وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر Icon وظائف شاغرة بشركة PARSONS في 5 مدن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق 

الثلاثاء ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٩:٣١ صباحاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق 
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض, نجران, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة, مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 – 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15 – 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط, ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه خليج العقبة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

قد يهمّك أيضاً
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على عدة مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 7 مناطق

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية ورياح وغبار على 7 مناطق

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على عدة مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار ورياح وغبار على...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 9 مناطق 
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول على 9...

السعودية اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 8 مناطق
السعودية اليوم

توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح...

السعودية اليوم