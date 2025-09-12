توقعات الطقس اليوم الجمعة: أمطار ورياح وبرد على عدة مناطق

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة استقرار أسعار الذهب اليوم وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض
توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تصل إلى غزيرة على منطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.
أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 38كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.