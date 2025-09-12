توقعات الطقس اليوم الجمعة: أمطار ورياح وبرد على عدة مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تصل إلى غزيرة على منطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 38كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.