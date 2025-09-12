Icon

تجاوز الإشارة الحمراء مخالفة وخطر يهدد السلامة Icon بدء مشروع إعادة تطوير وتوسعة جامع الشيخ محمد بن عثيمين بعنيزة Icon خارجية قطر: تصريحات نتنياهو المتهورة محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان Icon ترامب: لقد توفي تشارلي كيرك العظيم الأسطوري Icon الرئيس الفلسطيني: خطاب ولي العهد يعكس الموقف التاريخي الأصيل للسعودية قيادة وشعبًا Icon عبدالعزيز بن سعود: القيادة وجهت بتسخير كافة الإمكانيات لدعم أمن قطر واستقرارها Icon قدم نفسه حاكمًا محتملًا لغزة.. السلطة الفلسطينية تعتقل سمير حليلة Icon السمنة تؤثر على 188 مليون طفل ومراهق في سن الدراسة Icon استقرار أسعار الذهب اليوم Icon وفاة وإصابات جراء تصادم بين مركبتين في الرياض Icon

توقعات الطقس اليوم الجمعة: أمطار ورياح وبرد على عدة مناطق

الجمعة ١٢ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
المواطن - واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تصل إلى غزيرة على منطقة جازان، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الرياض، الشرقية، نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 – 40كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط, وشمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 – 38كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

