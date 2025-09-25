توقيع 3 اتفاقيات لتوطين صناعة الطيران في السعودية

زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، الجناح السعودي المشارك في المعرض الدولي للصناعة “هانوفر ميسي” (CIIF) بمدينة شنغهاي الصينية.

واطلع الخريّف خلال جولته في الجناح السعودي، على فعاليات جهات منظومة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاستثمار، للتعريف بالمزايا التنافسية لبيئة الاستثمار في المملكة، والفرص الواعدة في قطاعي الصناعة والتعدين، والممكنات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى العروض الثقافية للتعريف بالتراث السعودي.

توطين صناعة الطيران في السعودية

وقام معاليه بجولة موسعة في عدد من الأجنحة الدولية المصاحبة للمعرض، اطلع خلالها على أحدث الحلول الصناعية المبتكرة، وتقنيات التصنيع الذكية، التي تشمل الروبوتات والبرمجيات الصناعية، والأتمتة.



وعقد الوزير الخريّف على هامش زيارته للمعرض، اجتماعًا ثنائيًا مع قادة شركة Virtual Mind Holding (VMH)، الرائدة في تصنيع الروبوتات، وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي، ناقش خلاله سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، والفرص المشتركة لتبادل الخبرات ونقل تقنيات التصنيع المتقدم إلى المملكة.

وفي السياق ذاته، شهد معاليه توقيع ثلاث اتفاقيات إستراتيجية على هامش المعرض، بين المركز الوطني للتنمية الصناعية، وعددٍ من الشركات الصينية، تشمل شركة AVIC International، وشركة Lanshi Superalloy، وشركة BMGK، لتوطين تقنيات صناعة الطيران في المملكة، بما يتسق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث وقّع الاتفاقيات الرئيس التنفيذي للمركز المهندس صالح السلمي.

وتأتي جولة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية في معرض هانوفر ميسي بشنغهاي، ضمن زيارته الرسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، التي تستهدف توسيع آفاق التعاون الإستراتيجي بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.