ثعبان يلدغ طفلاً داخل حضانة

شكت عائلة أمريكية إدارة حضانة New Beginnings Child Enrichment Centre بولاية نورث كارولاينا، بعدما تعرض طفلها للدغة أفعى نحاسية سامة أثناء اللعب في حفرة رملية داخل المركز.

وبحسب رواية العائلة، فقد أصيب الطفل بتورم حاد في يده، لكن موظفي الحضانة لم يتصلوا بالإسعاف فوراً، واعتقدوا أن الأمر مجرد رد فعل جلدي بسبب شظية خشب. وعند وصول الأهل، كشفت مديرة المركز تعرض الطفل بالفعل لعضة أفعى، ما فجّر موجة غضب بينهم.

وأوضحت عمة الطفل بروك كوبر: “المديرة قالت إنه تعرض لعضة أفعى. أول ما خطر ببالي: لماذا لم يتصلوا بالرقم 911؟ ثم تساءلت: هل يعلم بقية الأهالي بما حدث؟”.

وعلقت السلطات المحلية على الحادث بقولها: “إن فرق الإسعاف لم تُستدعَ فور اكتشاف الحادثة، مشيرة إلى أن أحد موظفي الحضانة تمكن من قتل الأفعى في المكان. ولم يُنقل الطفل إلى المستشفى إلا بعد أن لاحظت عائلته تدهور حالته، حيث تلقى العلاج اللازم. ولم تُكشف بعد تفاصيل دقيقة عن وضعه الصحي الحالي”، وفق صحيفة ميرور.