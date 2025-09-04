ثوران بركان جبل سيميرو مجددًا في إندونيسيا

Icon

الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٢١ مساءً
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ثار بركان جبل سيميرو في إقليم جاوة الشرقية بإندونيسيا، مجددًا اليوم، مُطلقًا رمادًا بركانيًا كثيفًا بالاتجاه الجنوبي الغربي.
ونفث البركان أعمدة رماد بارتفاع 500 متر فوق قمته، أو 4176 مترًا فوق مستوى سطح البحر، بحسب ما نقلته وكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية، اليوم، عن مركز رصد سيميرو.

وكان لون عمود الرماد بين الأبيض والرمادي، بكثافة عالية، وتسجيله على أجهزة قياس الزلازل بسعة قصوى بلغت 22 ملليمترًا واستمرت لـ 145 ثانية.

ولا يزال النشاط الزلزالي اليومي في سيميرو قويًا، وسُجلت أمس 45 زلزالاً بركانيًا، تراوحت سعتها بين 10 و22 ملليمترًا، واستمرت لما يتراوح بين 50 و179 ثانية.

