ثوران متكرر لبركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

ثار بركان جبل ليوتوبي شرقي إندونيسيا عدة مرات اليوم، بعد أن رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى أعلى درجة أواخر الأسبوع الماضي.
وقالت هيئة البحوث الجيولوجية الإندونيسية: إن جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترًا، قذف أعمدة من الرماد على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء.
ونبّه رئيس هيئة البحوث الجيولوجية محمد وافيد، السكان والسياح بالبقاء على بعد لا يقل عن 6 كيلومترات من فوهة البركان، والبقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث تدفقات طينية بركانية خطيرة خلال هطول الأمطار الغزيرة، لاسيما في المناطق المعرضة للكوارث وعلى طول الأنهار التي تنبع من البركان.