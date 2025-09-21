Icon

ثوران متكرر لبركان جبل ليوتوبي في إندونيسيا

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ١٠:١٧ مساءً
المواطن - واس

ثار بركان جبل ليوتوبي شرقي إندونيسيا عدة مرات اليوم، بعد أن رفعت السلطات مستوى الإنذار إلى أعلى درجة أواخر الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة البحوث الجيولوجية الإندونيسية: إن جبل ليوتوبي لاكي-لاكي، الذي يبلغ ارتفاعه 1584 مترًا، قذف أعمدة من الرماد على ارتفاع عدة كيلومترات في السماء.

ونبّه رئيس هيئة البحوث الجيولوجية محمد وافيد، السكان والسياح بالبقاء على بعد لا يقل عن 6 كيلومترات من فوهة البركان، والبقاء في حالة تأهب لاحتمال حدوث تدفقات طينية بركانية خطيرة خلال هطول الأمطار الغزيرة، لاسيما في المناطق المعرضة للكوارث وعلى طول الأنهار التي تنبع من البركان.

