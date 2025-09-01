Icon

لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم

جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية

الإثنين ١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٠٨ مساءً
جامعة الأميرة نورة تستحدث 6 برامج أكاديمية تخصصية
المواطن - فريق التحرير

استحدثت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن (6) برامج أكاديمية تخصصية لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في (4) كليات، وذلك ضمن قائمة برامجها الدراسية المُقدمة لطالباتها المستجدات للعام الجامعي 1447هـ.

وتَمثَّلت البرامج المستحدثة في طرح كلية علوم الرياضة والنشاط البدني لبرنامجي (بكالوريوس الإدارة الرياضية)، و(بكالوريوس فسيولوجيا الجهد البدني)، اللذين يُعنيان بإعداد كوادر نسائية متمكنة في إدارة المنظمات والأنشطة الرياضية باحترافية، ومختصة ومؤهلة علميًا ومهنيًا للمنافسة في مجال فسيولوجيا الجهد البدني، مع سعي كلا البرنامجين إلى تعزيز مشاركة الطالبات في البحث العلمي؛ دعمًا لتطور صناعة الرياضة في المملكة، وإثراء المخزون العلمي في مجال فسيولوجيا الجهد البدني.

6 برامج أكاديمية تخصصية

وقدَّمت كلية الهندسة برنامج (بكالوريوس هندسة الفضاء والطيـران)، الذي يختص بتزويد الطالبات بأسس ومبادئ هندسة الفضاء والطيران، بما يشمل الديناميكا الهوائية، وأنظمة الدفع، وهندسة المواد، والتصميم.

وبرنامج (بكالوريوس الميكاترونكس والروبوتات)، الذي يتميَّز بتزويد الطالبات بتعليم عالي الجودة في مجال هندسة الميكاترونكس والروبوتات، وتعزيز تجربة التعلُّم لديهن من خلال أساليب التدريس المبتكرة والتقنيات المتطورة.

فيما طرَحت كلية العلوم برنامج (بكالوريوس الكيمياء الصناعية) لإعداد كوادر مؤهلة في مجال الكيمياء الصناعية من خلال التعليم الحديث، والدراسات التطبيقية والنظرية في بيئة بحثية متميزة.

والكلية التطبيقية برنامج (الدبلوم المتوسط في تصميم وتطوير الألعاب الرقمية)؛ لتنمية المهارات الفنية والإبداعية لدى الطالبات في مجال إنتاج الصورة والفيديو، وتصميم وتطوير الألعاب الرقمية، وسط بيئة تعليمية متكاملة من الناحيتين النظرية والعملية.

وتُجسِّد هذه البرامج قيمة تنافسية مضافة لمنظومة التعليم في جامعة الأميرة نورة، إذ تجمع بين الريادة المحلية والتميُّز النوعي، والمواءمة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال إكساب الخريجات مهارات المستقبل، وإعدادهن للمنافسة في سوق العمل، ضمن بيئة تعليمية محفزة، ومنهجية متكاملة ومبتكرة، تُعزز من فرص الاستثمار والشراكات، وتربط البحث العلمي بالاحتياجات المجتمعية.

ويأتي استحداث هذه البرامج متوائمًا مع التوجهات والأهداف الإستراتيجية لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن 2025، الرامية إلى تمكين المرأة، وتقديم برامج أكاديمية متجددة، عبر منظومة التكامل مع سوق العمل، وتعزيز المهارات والمعارف والقيم، وتحقيق التميُّز في التعليم والتعلُّم.

