جامعة الملك خالد: الدراسة عن بعد اليوم

أعلنت جامعة الملك خالد، تحويل الدراسة يوم اليوم الأربعاء، إلى نظام التعلم الإلكتروني عبر البلاك بورد، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.

الدراسة عن بعد عبر البلاك بورد

وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس، أن القرار يشمل جميع كلياتها في المقر الرئيس والمحافظات، ويأتي حرصًا على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في ظل التقلبات الجوية المتوقعة.

وشددت الجامعة على أهمية متابعة المنصة التعليمية وفق الجداول المحددة، والالتزام بحضور المحاضرات عبر نظام “البلاك بورد”.