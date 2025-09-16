جامعة الملك خالد: الدراسة عن بعد اليوم

الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
أعلنت جامعة الملك خالد، تحويل الدراسة يوم اليوم الأربعاء، إلى نظام التعلم الإلكتروني عبر البلاك بورد، وذلك استنادًا إلى التقارير الصادرة من المركز الوطني للأرصاد بسبب التقلبات الجوية خلال الساعات القادمة.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها عبر موقعها الرسمي في منصة إكس، أن القرار يشمل جميع كلياتها في المقر الرئيس والمحافظات، ويأتي حرصًا على سلامة أبنائها الطلاب والطالبات في ظل التقلبات الجوية المتوقعة.
وشددت الجامعة على أهمية متابعة المنصة التعليمية وفق الجداول المحددة، والالتزام بحضور المحاضرات عبر نظام “البلاك بورد”.
#تنويه#جامعة_الملك_خالد pic.twitter.com/EqaLtz6Wmd
— جامعة الملك خالد (@kkueduksa) September 16, 2025