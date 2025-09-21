جديد ضحية الأسد الجائع في مصر

أيدت محكمة جنح مستأنف طنطا في مصر، اليوم الأحد، حبس المدربة أنوسة كوتة ثلاثة أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، لغيابها عن جلسة محاكمتها في قضية تسببها في عاهة وإصابة عامل سيرك.

فقد خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا أنوسة كوتة بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم.

فشل التفاوض

كما أعلن وليد الفولي، محامي عامل السيرك المصاب، فشل التفاوض عن طريق وسطاء لدفع مبلغ 130 ألف جنيه والتصالح في جلسة اليوم.

كذلك أشار إلى تأييد الحكم الصادر لغيابها، حيث سيتم ضبطها وإحضارها، موضحاً أن آخر مرحلة قضائية متبقية هي المعارضة الاستئنافية، والتي تتطلب حضورها شخصيا.

وكانت محكمة جنح طنطا قد قضت سابقًا، في غياب المدربة كوتة، بسجنها ثلاثة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، في قضية إهمال أدى إلى بتر ذراع العامل محمد البسطويسي إثر هجوم نمر خلال عرض.

بتر ذراع العامل

يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى الأول من أبريل 2025، عندما تعرض المجني عليه لإصابة بالغة خلال عرض للحيوانات المفترسة، أدت إلى بتر ذراعه اليسرى من أعلى الكوع، وفقا للتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

جاء في قرار الإحالة أن المدربة كوتة تسببت بالخطأ في إصابة المجني عليه، نتيجة إهمالها ورعونتها، وإخلالها الجسيم بواجباتها كمدربة حيوانات مفترسة، لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لحماية الجمهور والعاملين من خطر الحيوانات أثناء العرض.

وأكدت التحقيقات أن المدربة، بصفتها مرخصة لاقتناء الحيوانات المفترسة، أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما تسبب في وقوع الحادث وإصابة العامل بعاهة مستديمة.

وتنحدر المدربة كوتة من عائلة مشهورة في ترويض الحيوانات المفترسة، وهي ابنة المدرب مدحت كوتة، وحفيدة المدربة محاسن الحلو، وزوجة الملحن محمد رحيم.