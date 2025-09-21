Icon

ألعاب نارية وفعاليات جوية وبحرية في سماء السعودية بمناسبة اليوم الوطني Icon القبض على 3 مواطنين اعتدوا على آخر بالرياض Icon الاتحاد يتغلب على النجمة بهدفٍ دون رد Icon التعادل السلبي يحسم مواجهة الحزم والفتح بدوري روشن Icon فلكية جدة: كسوف جزئي عميق للشمس غدًا Icon عادات يومية سلبية تسبب النوبات القلبية Icon أمطار على محافظات منطقة مكة المكرمة Icon فيصل بن فرحان: مشاركة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحمل رسالة السلم والعدل Icon فعاليات متنوعة احتفاءً باليوم الوطني الـ95 للمملكة في جدة Icon السعودية تدين وتستنكر الهجوم على مسجد حي الدرجة بمدينة الفاشر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

حصاد اليوم
منوعات
تأييد حبس المدربة

جديد ضحية الأسد الجائع في مصر

الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥ الساعة ٢:٣٣ مساءً
جديد ضحية الأسد الجائع في مصر
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أيدت محكمة جنح مستأنف طنطا في مصر، اليوم الأحد، حبس المدربة أنوسة كوتة ثلاثة أشهر، وغرامة 100 ألف جنيه، لغيابها عن جلسة محاكمتها في قضية تسببها في عاهة وإصابة عامل سيرك.

فقد خاطبت هيئة المحكمة بدائرة أول طنطا أنوسة كوتة بحضورها بشخصها لقبول الاستئناف المقدم.

قد يهمّك أيضاً
صفعة رباعية لاتفاق أردوغان والسراج في ليبيا

صفعة رباعية لاتفاق أردوغان والسراج في ليبيا

مصر تجلي طلابها من على حدود رومانيا

مصر تجلي طلابها من على حدود رومانيا

فشل التفاوض

كما أعلن وليد الفولي، محامي عامل السيرك المصاب، فشل التفاوض عن طريق وسطاء لدفع مبلغ 130 ألف جنيه والتصالح في جلسة اليوم.

كذلك أشار إلى تأييد الحكم الصادر لغيابها، حيث سيتم ضبطها وإحضارها، موضحاً أن آخر مرحلة قضائية متبقية هي المعارضة الاستئنافية، والتي تتطلب حضورها شخصيا.

وكانت محكمة جنح طنطا قد قضت سابقًا، في غياب المدربة كوتة، بسجنها ثلاثة أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف جنيه، في قضية إهمال أدى إلى بتر ذراع العامل محمد البسطويسي إثر هجوم نمر خلال عرض.

بتر ذراع العامل

يذكر أن تفاصيل الواقعة تعود إلى الأول من أبريل 2025، عندما تعرض المجني عليه لإصابة بالغة خلال عرض للحيوانات المفترسة، أدت إلى بتر ذراعه اليسرى من أعلى الكوع، وفقا للتقرير الطبي المرفق بأوراق التحقيق.

جاء في قرار الإحالة أن المدربة كوتة تسببت بالخطأ في إصابة المجني عليه، نتيجة إهمالها ورعونتها، وإخلالها الجسيم بواجباتها كمدربة حيوانات مفترسة، لعدم اتخاذها التدابير اللازمة لحماية الجمهور والعاملين من خطر الحيوانات أثناء العرض.

وأكدت التحقيقات أن المدربة، بصفتها مرخصة لاقتناء الحيوانات المفترسة، أخفقت في اتخاذ الاحتياطات اللازمة، ما تسبب في وقوع الحادث وإصابة العامل بعاهة مستديمة.

وتنحدر المدربة كوتة من عائلة مشهورة في ترويض الحيوانات المفترسة، وهي ابنة المدرب مدحت كوتة، وحفيدة المدربة محاسن الحلو، وزوجة الملحن محمد رحيم.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء محاكمة المصرية المتهمة بتسميم زوجها وأطفاله الستة
العالم

بدء محاكمة المصرية المتهمة بتسميم زوجها وأطفاله...

العالم
الطفلة جوري.. نجت من حرب فلسطين وقتلها كلب في مصر
حصاد اليوم

الطفلة جوري.. نجت من حرب فلسطين وقتلها...

حصاد اليوم
اختفاء سوار أثري نادر في مصر
حصاد اليوم

اختفاء سوار أثري نادر في مصر

حصاد اليوم
مفاجآت في واقعة سرقة السوار الأثري المصري
حصاد اليوم

مفاجآت في واقعة سرقة السوار الأثري المصري

حصاد اليوم